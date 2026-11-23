NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Blackbaud von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Blackbaud-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Blackbaud-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Blackbaud-Anteile bei 80,62 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,240 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 48,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,57 USD wert. Damit wäre die Investition 39,43 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Blackbaud zuletzt 2,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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