NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackbaud von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Blackbaud-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Vor 3 Jahren wurde das Blackbaud-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68,93 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Blackbaud-Aktie investierten, hätten nun 14,507 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 51,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 749,31 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,07 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Blackbaud bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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