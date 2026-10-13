NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren eingefahren

Lohnender BlackBerry-Einstieg?

13.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BlackBerry -Papier via Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,86 CAD. Bei einem BlackBerry-Investment von 10.000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.014,199 BlackBerry-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 12.890,47 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,71 CAD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,90 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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