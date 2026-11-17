NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in BlackBerry-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TSX Handel mit der BlackBerry-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,85 CAD. Bei einem BlackBerry-Investment von 1.000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 170,940 BlackBerry-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,55 CAD gerechnet, wäre die Investition nun 2.145,30 CAD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 114,53 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 7,44 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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