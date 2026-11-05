NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in BOK Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 05.11.2025 wurden BOK Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der BOK Financial-Aktie betrug an diesem Tag 107,10 USD. Bei einem BOK Financial-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,337 BOK Financial-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.234,36 USD, da sich der Wert einer BOK Financial-Aktie am 04.11.2026 auf 132,20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,44 Prozent angezogen.
BOK Financial wurde am Markt mit 7,94 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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