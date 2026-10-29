NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren BOK Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BOK Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des BOK Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70,42 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,420 BOK Financial-Papiere. Die gehaltenen BOK Financial-Aktien wären am 28.10.2026 184,68 USD wert, da der Schlussstand 130,05 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 84,68 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von BOK Financial belief sich jüngst auf 7,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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