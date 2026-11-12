NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 3 Jahren eingebracht

BOK Financial-Investition

12.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen BOK Financial-Investment verdienen können.

BOK Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 70,20 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 142,450 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 18.622,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130,73 USD belief. Mit einer Performance von +86,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von BOK Financial belief sich zuletzt auf 7,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net