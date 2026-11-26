Hochrechnung

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BOK Financial-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der BOK Financial-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die BOK Financial-Aktie bei 81,57 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hat, hat nun 12,259 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (125,20 USD), wäre das Investment nun 1.534,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,49 Prozent gesteigert.

BOK Financial wurde am Markt mit 7,67 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net