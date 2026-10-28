NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Capitol Federal Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Das Capitol Federal Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Capitol Federal Financial-Aktie an diesem Tag bei 6,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 158,983 Capitol Federal Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Aktien wären am 27.10.2026 1.357,71 USD wert, da der Schlussstand 8,54 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,77 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Capitol Federal Financial belief sich jüngst auf 1,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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