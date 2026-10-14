NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren bedeutet

Rentabler Capitol Federal Financial-Einstieg?

14.10.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Capitol Federal Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Capitol Federal Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,89 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 841,043 Capitol Federal Financial-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 6.947,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,26 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30,53 Prozent verringert.

Capitol Federal Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net