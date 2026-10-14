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Rentabler Capitol Federal Financial-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Capitol Federal Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Capitol Federal Financial Inc
7.20 EUR -0.10 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Capitol Federal Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,89 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 841,043 Capitol Federal Financial-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 6.947,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,26 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30,53 Prozent verringert.

Capitol Federal Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Capitol Federal Financial Aktie News

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Datum Rating Analyst
07.02.06 Update Capitol Federal Financial: Market Perform Ryan, Beck & Co
26.01.05 Update Capitol Federal Financial: Hold Sandler O´Neill

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