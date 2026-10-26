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Profitabler Cathay General Bancorp-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Cathay General Bancorp-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cathay General Bancorp
57.50 EUR 0.50 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Cathay General Bancorp-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Cathay General Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,972 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 64,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,08 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 191,08 USD entspricht einer Performance von +91,08 Prozent.

Cathay General Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.05.18 Cathay General Bancorp Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
01.12.17 Cathay General Bancorp Market Perform BMO Capital Markets
26.10.17 Cathay General Bancorp Outperform RBC Capital Markets
20.07.17 Cathay General Bancorp Outperform RBC Capital Markets
21.04.16 Cathay General Bancorp Neutral D.A. Davidson & Co.

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