NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Central Garden Pet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Das Central Garden Pet-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Central Garden Pet-Anteile betrug an diesem Tag 35,17 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 28,432 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Central Garden Pet-Aktie auf 45,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.297,08 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,71 Prozent angezogen.
Am Markt war Central Garden Pet jüngst 2,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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