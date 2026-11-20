Central Garden Pet-Investmentbeispiel

Bei einem frühen Central Garden Pet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das Central Garden Pet -Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Central Garden Pet-Anteile betrug an diesem Tag 35,17 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 28,432 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Central Garden Pet-Aktie auf 45,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.297,08 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,71 Prozent angezogen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Central Garden Pet

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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