NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Central Garden Pet-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Central Garden Pet-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Central Garden Pet-Anteile an diesem Tag bei 35,16 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 2,844 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers auf 45,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,34 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 28,34 Prozent gleich.
Am Markt war Central Garden Pet jüngst 2,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Central Garden Pet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Central Garden Pet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen