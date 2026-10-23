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NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Central Garden Pet-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Central Garden & Pet Co.
38.40 EUR 2.40 EUR 6.67 %
Charts | News | Analysen

Central Garden Pet-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Central Garden Pet-Anteile an diesem Tag bei 35,16 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 2,844 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers auf 45,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,34 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 28,34 Prozent gleich.

Am Markt war Central Garden Pet jüngst 2,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.04.17 Central GardenPet Buy Argus Research Company
22.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Buy Matrix Research
13.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Market Underperfo Avondale Partners
08.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Neutral Sun Trust Robinson Humphrey
09.11.05 Update Central Garden & Pet Co.: Market Perform Avondale Partners

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