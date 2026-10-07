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Century Casinos-Anlage

NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren Century Casinos-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Century Casinos Inc.
0.90 EUR -0.02 EUR -2.72 %
Charts | News | Analysen

Am 07.10.2021 wurde die Century Casinos-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,873 Century Casinos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Century Casinos-Aktie auf 1,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 92,99 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Century Casinos eine Marktkapitalisierung von 28,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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10.01.18 Century Casinos Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.11.15 Century Casinos Buy Singular Research
31.03.15 Century Casinos Buy Brean Capital

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