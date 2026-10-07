NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor 5 Jahren gekostet

Century Casinos-Anlage

07.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Century Casinos-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 07.10.2021 wurde die Century Casinos -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,873 Century Casinos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Century Casinos-Aktie auf 1,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 92,99 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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