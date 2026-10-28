NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Century Casinos von vor 3 Jahren angefallen

Lohnende Century Casinos-Investition?

28.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Century Casinos-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,31 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hat, hat nun 23,202 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 0,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16,71 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 16,71 USD entspricht einer negativen Performance von 83,29 Prozent.

Century Casinos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,29 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net