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Lohnende Century Casinos-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Century Casinos von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Century Casinos Inc.
0.60 EUR -0.03 EUR -4.72 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Century Casinos-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,31 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hat, hat nun 23,202 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 0,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16,71 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 16,71 USD entspricht einer negativen Performance von 83,29 Prozent.

Century Casinos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,29 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.01.18 Century Casinos Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.11.15 Century Casinos Buy Singular Research
31.03.15 Century Casinos Buy Brean Capital

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