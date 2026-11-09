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Langfristige Investition

NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Ceva-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceva Inc.
23.40 EUR 0.60 EUR 2.63 %
Charts | News | Analysen

Ceva-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 26,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ceva-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,823 Ceva-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 27,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,59 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,59 Prozent.

Alle Ceva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 764,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
07.05.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
14.02.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
18.05.18 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
09.05.18 Ceva Buy The Benchmark Company

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