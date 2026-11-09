NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Investition

09.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Ceva-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Ceva-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 26,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ceva-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,823 Ceva-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 27,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,59 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,59 Prozent.

Alle Ceva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 764,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net