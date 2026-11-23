Ceva-Investment im Blick

Vor Jahren Ceva-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 23.11.2021 wurden Ceva-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 45,80 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Ceva-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 218,341 Ceva-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.893,01 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 20.11.2026 auf 22,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -51,07 Prozent.

Ceva war somit zuletzt am Markt 634,88 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net