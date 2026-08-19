NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentables CIENA-Investment?

20.08.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in CIENA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die CIENA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,242 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.684,12 USD, da sich der Wert eines CIENA-Anteils am 19.08.2026 auf 399,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 868,41 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von CIENA belief sich jüngst auf 57,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net