NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIENA von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in CIENA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die CIENA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,242 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.684,12 USD, da sich der Wert eines CIENA-Anteils am 19.08.2026 auf 399,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 868,41 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von CIENA belief sich jüngst auf 57,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CIENA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CIENA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle CIENA Aktie News
CIENA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CIENA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.20
|CIENA overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.19
|CIENA Overweight
|Barclays Capital
|06.03.19
|CIENA Buy
|Dougherty & Company LLC
|06.03.19
|CIENA Buy
|B. Riley FBR
|14.12.18
|CIENA Buy
|Dougherty & Company LLC