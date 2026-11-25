NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in City eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurde das City-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des City-Papiers betrug an diesem Tag 82,73 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,088 City-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (139,28 USD), wäre die Investition nun 1.683,55 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,35 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von City belief sich zuletzt auf 1,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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