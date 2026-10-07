NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 10 Jahren verdient

Lukratives City-Investment?

07.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in City-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades City-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,07 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das City-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,997 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 141,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 282,74 USD wert. Mit einer Performance von +182,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net