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NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: Das beträgt die Columbia Sportswear-Dividendenzahlung

11.06.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: Das beträgt die Columbia Sportswear-Dividendenzahlung | finanzen.net

Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende zu zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Columbia Sportswear Co.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear am 10.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,20 USD vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die gesamte Dividendenausschüttung von Columbia Sportswear beläuft sich auf 65,53 Mio. USD. Damit wurde die Columbia Sportswear-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,02 Prozent dezimiert.

Columbia Sportswear- Ausschüttungsrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Columbia Sportswear-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 64,47 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Columbia Sportswear-Papiers 2,18 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,43 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Columbia Sportswear via NASDAQ um 15,43 Prozent gefallen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -8,72 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Columbia Sportswear-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Columbia Sportswear

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 1,18 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,82 Prozent zurückgehen.

Wichtigste Eckdaten der Columbia Sportswear-Aktie

Die Dividenden-Aktie Columbia Sportswear gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 3,355 Mrd. USD wert. Das Columbia Sportswear-KGV beläuft sich aktuell auf 17,02. Der Umsatz von Columbia Sportswear belief sich in 2025 auf 3,397 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 3,24 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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