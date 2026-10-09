NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investmentbeispiel

09.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commercial Vehicle Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,05 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 995,025 Commercial Vehicle Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers auf 2,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.865,67 USD wert. Das entspricht einem Minus von 71,34 Prozent.

Commercial Vehicle Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 116,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net