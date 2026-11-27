NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Commercial Vehicle Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 6,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,504 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (3,11 USD), wäre die Investition nun 48,22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,78 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Commercial Vehicle Group eine Marktkapitalisierung von 125,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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