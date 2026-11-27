Frühes Investment

Vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Commercial Vehicle Group -Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 6,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,504 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (3,11 USD), wäre die Investition nun 48,22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,78 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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