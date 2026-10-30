NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Vor 3 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.406,470 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (3,23 USD), wäre das Investment nun 4.542,90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 54,57 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 130,88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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