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Lukrative Commercial Vehicle Group-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commercial Vehicle Group Inc.
2.86 EUR -0.02 EUR -0.69 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.406,470 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (3,23 USD), wäre das Investment nun 4.542,90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 54,57 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 130,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Commercial Vehicle Group Aktie News

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Datum Rating Analyst
29.08.19 Commercial Vehicle Group Outperform Barrington Research
27.08.19 Commercial Vehicle Group Neutral Dougherty & Company LLC
11.12.18 Commercial Vehicle Group Buy Seaport Global Securities
30.03.17 Commercial Vehicle Group Buy Seaport Global Securities
06.07.16 Commercial Vehicle Group Neutral Seaport Global Securities

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