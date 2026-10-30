NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren angefallen

Lukrative Commercial Vehicle Group-Investition?

30.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group -Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.406,470 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (3,23 USD), wäre das Investment nun 4.542,90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 54,57 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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