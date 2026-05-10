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Rentable Computer Programs and Systems-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Computer Programs and Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

12.05.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Computer Programs and Systems-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Computer Programs and Systems Inc. (CPSI)
21,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Computer Programs and Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,03 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,615 Computer Programs and Systems-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.077,40 USD, da sich der Wert eines Computer Programs and Systems-Anteils am 11.05.2026 auf 25,89 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 7,74 Prozent.

Computer Programs and Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 386,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu Computer Programs and Systems Inc. (CPSI)

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07.08.2019Computer Programs and Systems NeutralDougherty & Company LLC
03.05.2019Computer Programs and Systems BuyDougherty & Company LLC
08.05.2017Computer Programs and Systems BuyDougherty & Company LLC
27.02.2017Computer Programs and Systems BuyDougherty & Company LLC
19.01.2017Computer Programs and Systems BuyDougherty & Company LLC
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27.02.2017Computer Programs and Systems BuyDougherty & Company LLC
19.01.2017Computer Programs and Systems BuyDougherty & Company LLC
05.05.2016Computer Programs and Systems BuyTopeka Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2019Computer Programs and Systems NeutralDougherty & Company LLC
11.05.2016Computer Programs and Systems Sector PerformRBC Capital Markets
14.04.2016Computer Programs and Systems NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
01.12.2015Computer Programs and Systems HoldDeutsche Bank AG
30.11.2015Computer Programs and Systems HoldTopeka Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.01.2015Computer Programs and Systems SellDeutsche Bank AG

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