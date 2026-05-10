NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Computer Programs and Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentable Computer Programs and Systems-Anlage?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Computer Programs and Systems-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Computer Programs and Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,03 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,615 Computer Programs and Systems-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.077,40 USD, da sich der Wert eines Computer Programs and Systems-Anteils am 11.05.2026 auf 25,89 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 7,74 Prozent.

Computer Programs and Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 386,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net