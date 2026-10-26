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NASDAQ Composite Index-Papier Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Consumer Portfolio Services gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Consumer Portfolio Services Inc.
8.75 EUR 0.50 EUR 6.06 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Consumer Portfolio Services-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,272 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 9,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 220,49 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,49 Prozent angezogen.

Der Consumer Portfolio Services-Wert an der Börse wurde auf 216,46 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.04.16 Consumer Portfolio Services Neutral Compass Point
25.02.16 Consumer Portfolio Services Neutral Compass Point

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