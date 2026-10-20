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NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Corcept Therapeutics-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corcept Therapeutics Inc.
98.88 EUR -1.27 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Corcept Therapeutics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Corcept Therapeutics-Papier an diesem Tag 27,92 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 358,166 Corcept Therapeutics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 40.150,43 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Papiers am 19.10.2026 auf 112,10 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 301,50 Prozent.

Corcept Therapeutics war somit zuletzt am Markt 11,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Corcept Therapeutics Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.02.19 Corcept Therapeutics Neutral B. Riley FBR
10.08.18 Corcept Therapeutics Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Corcept Therapeutics Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.03.18 Corcept Therapeutics Buy B. Riley FBR, Inc.
31.08.17 Corcept Therapeutics Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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