NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Corcept Therapeutics-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Corcept Therapeutics-Aktie bei 7,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 126,743 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 10.197,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,46 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 919,77 Prozent gleich.
Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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