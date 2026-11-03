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Langfristige Investition

NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Corcept Therapeutics-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corcept Therapeutics Inc.
70.74 EUR -0.86 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Corcept Therapeutics-Aktie bei 7,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 126,743 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 10.197,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,46 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 919,77 Prozent gleich.

Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Corcept Therapeutics Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.02.19 Corcept Therapeutics Neutral B. Riley FBR
10.08.18 Corcept Therapeutics Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Corcept Therapeutics Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.03.18 Corcept Therapeutics Buy B. Riley FBR, Inc.
31.08.17 Corcept Therapeutics Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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