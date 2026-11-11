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CRESUD-Investition im Blick

NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CRESUD-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CRESUD S.A. (spons. ADRs)
8.20 EUR 0.15 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CRESUD-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,63 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,595 CRESUD-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 9,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,82 USD wert. Damit wäre die Investition 21,18 Prozent weniger wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.10.07 Cresud chancenreich Wirtschaftswoche
13.11.06 Cresud gutes Chance/Risiko-Verhältnis Wirtschaftswoche

Information

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