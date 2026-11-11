NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CRESUD-Investment von vor einem Jahr verloren

CRESUD-Investition im Blick

11.11.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CRESUD -Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,63 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,595 CRESUD-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 9,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,82 USD wert. Damit wäre die Investition 21,18 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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