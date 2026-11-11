NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CRESUD-Investment von vor einem Jahr verloren
Anleger, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades CRESUD-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,63 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,595 CRESUD-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 9,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,82 USD wert. Damit wäre die Investition 21,18 Prozent weniger wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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