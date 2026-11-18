NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen CRESUD-Einstiegs gewesen.
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Am 18.11.2023 wurde die CRESUD-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,82 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 127,832 CRESUD-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.147,93 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 17.11.2026 auf 8,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,79 Prozent angewachsen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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