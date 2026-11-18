CRESUD-Performance im Blick

Das wäre der Verdienst eines frühen CRESUD-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 18.11.2023 wurde die CRESUD -Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,82 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 127,832 CRESUD-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.147,93 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 17.11.2026 auf 8,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,79 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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