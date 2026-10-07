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NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRESUD-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CRESUD S.A. (spons. ADRs)
10.30 EUR -0.30 EUR -2.83 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CRESUD-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die CRESUD-Aktie an diesem Tag bei 14,97 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66,819 CRESUD-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 810,52 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,95 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.10.07 Cresud chancenreich Wirtschaftswoche
13.11.06 Cresud gutes Chance/Risiko-Verhältnis Wirtschaftswoche

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