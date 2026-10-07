NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRESUD-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Lukrative CRESUD-Investition?

07.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CRESUD -Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die CRESUD-Aktie an diesem Tag bei 14,97 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 66,819 CRESUD-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 810,52 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,95 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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