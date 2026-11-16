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NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Daktronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daktronics Inc.
17.10 EUR -0.30 EUR -1.72 %
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Am 16.11.2025 wurde die Daktronics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Daktronics-Aktie bei 18,75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Daktronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,333 Daktronics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 19,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,72 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 2,72 Prozent.

Daktronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 924,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.09.15 Daktronics Buy Needham & Company, LLC
23.08.12 Daktronics buy Dougherty & Company LLC
25.11.10 Daktronics buy Dougherty & Company LLC
27.08.08 Daktronics buy Needham & Company, LLC
15.08.07 Daktronics Downgrade Janco Partners

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