DAX 25.991 +0,7%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,31 +0,4%Nas 25.754 +1,2%Bitcoin 69.449 -0,9%Euro 1,1208 +0,0%Öl 105,7 -10,2%Gold 3.952 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Daktronics-Performance

NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Daktronics-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daktronics Inc.
16.90 EUR -0.20 EUR -1.17 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Daktronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Daktronics-Papier an diesem Tag 5,50 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 181,818 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 3.429,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,86 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 242,91 Prozent gesteigert.

Der Daktronics-Wert an der Börse wurde auf 908,48 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Daktronics Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Daktronics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daktronics nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.09.15 Daktronics Buy Needham & Company, LLC
23.08.12 Daktronics buy Dougherty & Company LLC
25.11.10 Daktronics buy Dougherty & Company LLC
27.08.08 Daktronics buy Needham & Company, LLC
15.08.07 Daktronics Downgrade Janco Partners

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.