NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Daktronics-Investment verdienen können.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Daktronics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Daktronics-Papier an diesem Tag 5,50 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 181,818 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 3.429,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,86 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 242,91 Prozent gesteigert.
Der Daktronics-Wert an der Börse wurde auf 908,48 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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