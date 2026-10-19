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NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Daktronics-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daktronics Inc.
16.30 EUR 0.20 EUR 1.24 %
Charts | News | Analysen

Daktronics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Daktronics-Papier letztlich bei 19,55 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Daktronics-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 511,509 Daktronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.314,58 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 9.314,58 USD, was einer negativen Performance von 6,85 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Daktronics eine Börsenbewertung in Höhe von 875,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.09.15 Daktronics Buy Needham & Company, LLC
23.08.12 Daktronics buy Dougherty & Company LLC
25.11.10 Daktronics buy Dougherty & Company LLC
27.08.08 Daktronics buy Needham & Company, LLC
15.08.07 Daktronics Downgrade Janco Partners

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