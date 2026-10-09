NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: Hätte sich ein Deckers Outdoor-Investment von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Rentabler Deckers Outdoor-Einstieg?

09.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Deckers Outdoor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Deckers Outdoor-Anteile bei 83,26 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,201 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,17 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Papiers am 08.10.2026 auf 82,56 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0,83 Prozent verkleinert.

Deckers Outdoor wurde am Markt mit 10,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net