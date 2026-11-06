NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deckers Outdoor-Investment von vor 3 Jahren verloren

Frühe Investition

06.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Deckers Outdoor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Deckers Outdoor-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Deckers Outdoor-Anteile an diesem Tag 102,15 USD wert. Bei einem Deckers Outdoor-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,790 Deckers Outdoor-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 87,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 858,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,11 Prozent abgenommen.

Deckers Outdoor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net