NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen DENTSPLY SIRONA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Vor 10 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 60,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 166,223 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 1.429,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,60 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 85,70 Prozent.
Insgesamt war DENTSPLY SIRONA zuletzt 1,77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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