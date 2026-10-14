NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 5 Jahren angefallen

Frühes Investment

14.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56,95 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert, befänden sich nun 1,756 DENTSPLY SIRONA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14,93 USD, da sich der Wert einer DENTSPLY SIRONA-Aktie am 13.10.2026 auf 8,51 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 85,07 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war DENTSPLY SIRONA zuletzt 1,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net