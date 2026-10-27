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DexCom-Anlage im Blick

NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in DexCom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DexCom Inc.
71.20 EUR 1.20 EUR 1.71 %
Charts | News | Analysen

Das DexCom-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,304 Anteilen. Die gehaltenen DexCom-Aktien wären am 26.10.2026 416,71 USD wert, da der Schlussstand 78,57 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 316,71 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete DexCom eine Marktkapitalisierung von 29,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.08.18 DexCom Buy Canaccord Adams
03.05.18 DexCom Buy Canaccord Adams
23.03.18 DexCom Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
28.09.17 DexCom Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
15.09.17 DexCom Equal Weight Barclays Capital

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