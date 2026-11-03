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DexCom-Investition im Blick

NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DexCom-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in DexCom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DexCom Inc.
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Vor 1 Jahr wurde das DexCom-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DexCom-Aktie betrug an diesem Tag 60,43 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DexCom-Aktie investiert, befänden sich nun 16,548 DexCom-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 84,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.402,61 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 40,26 Prozent.

Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.08.18 DexCom Buy Canaccord Adams
03.05.18 DexCom Buy Canaccord Adams
23.03.18 DexCom Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
28.09.17 DexCom Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
15.09.17 DexCom Equal Weight Barclays Capital

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