DexCom-Anlage

Vor Jahren in DexCom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.11.2016 wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DexCom-Papier bei 18,05 USD. Bei einem DexCom-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,409 DexCom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (82,42 USD), wäre die Investition nun 4.566,84 USD wert. Mit einer Performance von +356,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von DexCom belief sich zuletzt auf 29,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net