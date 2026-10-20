NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine DexCom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DexCom gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DexCom-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 139,14 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 71,873 DexCom-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 85,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.179,61 USD wert. Mit einer Performance von -38,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war DexCom zuletzt 32,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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