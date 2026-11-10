NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DexCom von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DexCom-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit DexCom-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 106,326 DexCom-Aktien im Depot. Die gehaltenen DexCom-Papiere wären am 09.11.2026 8.619,88 USD wert, da der Schlussstand 81,07 USD betrug. Damit wäre die Investition um 13,80 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von DexCom bezifferte sich zuletzt auf 29,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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