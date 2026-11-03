NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 10 Jahren eingefahren

Performance unter der Lupe

03.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Donegal Group B-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Donegal Group B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,65 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Donegal Group B-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,060 Donegal Group B-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 1.373,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,87 USD belief. Damit wäre die Investition 37,36 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich jüngst auf 913,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net