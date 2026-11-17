Profitable Donegal Group B-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Donegal Group B-Investment gewesen.

Am 17.11.2023 wurden Donegal Group B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,68 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,310 Donegal Group B-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 28,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208,70 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 108,70 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Donegal Group B eine Marktkapitalisierung von 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net