NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Donegal Group B gewesen.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Donegal Group B-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Donegal Group B-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,348 Donegal Group B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group B-Papiers auf 24,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 77,08 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 880,11 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net