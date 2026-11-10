NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor einem Jahr eingebracht

Donegal Group B-Anlage unter der Lupe

10.11.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.11.2025 wurde die Donegal Group B-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Donegal Group B-Papier bei 16,17 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Donegal Group B-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 618,429 Donegal Group B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group B-Aktie auf 25,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.918,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,18 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 985,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net