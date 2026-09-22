NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group B-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Langfristige Investition

22.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Donegal Group B-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Donegal Group B-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Donegal Group B-Anteile an diesem Tag bei 13,87 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hat, hat nun 72,098 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 18,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.339,58 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 1.339,58 USD, was einer positiven Performance von 33,96 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Donegal Group B eine Börsenbewertung in Höhe von 769,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net