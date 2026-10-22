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DXP Enterprises-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DXP Enterprises-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren DXP Enterprises-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DXP Enterprises Inc.
155.20 EUR -0.80 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das DXP Enterprises-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 115,67 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DXP Enterprises-Aktie investiert, befänden sich nun 8,645 DXP Enterprises-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (177,54 USD), wäre das Investment nun 1.534,88 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,49 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 2,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.10.14 DXP Enterprises Mkt Perform William Blair

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