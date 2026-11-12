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NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DXP Enterprises eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DXP Enterprises Inc.
137.80 EUR -1.60 EUR -1.15 %
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Die DXP Enterprises-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 25,31 USD. Bei einem DXP Enterprises-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,510 DXP Enterprises-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 154,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6.115,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +511,54 Prozent.

Der DXP Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.10.14 DXP Enterprises Mkt Perform William Blair

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